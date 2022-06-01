Stanley Black & Decker Salarios

El rango de salarios de Stanley Black & Decker va de $40,603 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto en el extremo inferior a $433,508 para un Gerente de Programa en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Stanley Black & Decker . Última actualización: 8/19/2025