Stanley Black & Decker
Stanley Black & Decker Salarios

El rango de salarios de Stanley Black & Decker va de $40,603 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto en el extremo inferior a $433,508 para un Gerente de Programa en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Stanley Black & Decker. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Ingeniero Mecánico
Median $95K
Ingeniero de Software
Median $112K
Gerente de Producto
Median $134K

Ingeniero de Hardware
Median $89K
Analista de Negocios
$104K
Desarrollo de Negocios
$236K
Analista de Datos
$42.6K
Gerente de Ciencia de Datos
$213K
Científico de Datos
Median $150K
Analista Financiero
$89.1K
Diseñador Gráfico
$146K
Recursos Humanos
$61.2K
Marketing
Median $140K
Diseñador de Producto
$80.4K
Gerente de Programa
$434K
Gerente de Proyecto
$40.6K
Ventas
$152K
Gerente de Ingeniería de Software
$164K
Arquitecto de Soluciones
$60.3K
Gerente de Programa Técnico
$141K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Stanley Black & Decker es Gerente de Programa at the Common Range Average level con una compensación total anual de $433,508. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Stanley Black & Decker es $123,000.

