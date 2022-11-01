Directorio de Empresas
Standard Chartered
Standard Chartered Salarios

El rango de salarios de Standard Chartered va de $16,994 en compensación total por año para un Desarrollo Corporativo en el extremo inferior a $502,500 para un Banquero de Inversiones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Standard Chartered. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $52.5K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $42.7K

Gerente de Programa Técnico
Median $150K
Contador
$204K
Analista de Negocios
$26.4K
Desarrollo Corporativo
$17K
Analista de Datos
$20K
Científico de Datos
$43.9K
Analista Financiero
$17.1K
Tecnólogo de Información (TI)
$39.4K
Banquero de Inversiones
$503K
Consultor de Gestión
$57.1K
Diseñador de Producto
$69.1K
Gerente de Programa
$60K
Gerente de Proyecto
$43.1K
Ventas
$56.5K
Analista de Ciberseguridad
$18K
Arquitecto de Soluciones
$43.3K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Standard Chartered es Banquero de Inversiones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $502,500. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Standard Chartered es $43,225.

