Directorio de Empresas
SRTX
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

SRTX Salarios

El salario mediano de SRTX es $49,038 para un Ingeniero de Software . Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de SRTX. Última actualización: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
$49K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en SRTX es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $49,038. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en SRTX es $49,038.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para SRTX

Empresas Relacionadas

  • Lyft
  • LinkedIn
  • Square
  • Netflix
  • Facebook
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/srtx/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.