Square Yards Salarios

El salario de Square Yards oscila desde $2,754 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el rango bajo hasta $83,714 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Square Yards. Última actualización: 11/30/2025

Tecnólogo de la Información (TI)
$2.8K
Ingeniero de Ventas
$12.1K
Ingeniero de Software
$25.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gerente de Ingeniería de Software
$83.7K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Square Yards es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $83,714. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Square Yards es $18,844.

