Splice
Splice Salarios

El salario de Splice oscila desde $124,375 en compensación total por año para un Analista Financiero en el rango bajo hasta $251,250 para un Desarrollo de Negocios en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Splice. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $139K
Gerente de Producto
Median $160K
Desarrollo de Negocios
$251K

Analista Financiero
$124K
Marketing
$235K
Diseñador de Producto
$220K
Preguntas Frecuentes

Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Splice ni $190,072.

