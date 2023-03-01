Directorio de Empresas
Splashtop
Splashtop Salarios

El salario de Splashtop oscila desde $21,377 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el rango bajo hasta $39,260 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Splashtop. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Asistente Administrativo
$21.4K
Ventas
$34.6K
Analista de Ciberseguridad
$30.4K

Ingeniero de Software
$39.3K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Splashtop es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $39,260. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Splashtop es $32,508.

