Directorio de Empresas
Spirit Airlines
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Spirit Airlines Salarios

El salario de Spirit Airlines oscila desde $91,800 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $143,100 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Spirit Airlines. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Gerente de Producto
Median $143K
Analista de Datos
$91.8K
Gerente de Proyecto
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ingeniero de Software
Median $100K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Spirit Airlines es Gerente de Producto con una compensación total anual de $143,100. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Spirit Airlines es $111,908.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Spirit Airlines

Empresas Relacionadas

  • LinkedIn
  • Apple
  • DoorDash
  • Intuit
  • Coinbase
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos