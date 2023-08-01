Spirent Communications Salarios

Directorio de Empresas
Spirent Communications
El salario de Spirent Communications oscila desde $87,063 en compensación total por año para un Operaciones de Marketing en el rango bajo hasta $201,000 para un Ingeniero de Ventas en el rango alto.

$160K

Ingeniero de Software
Median $135K

Ingeniero de Redes

Operaciones de Marketing
$87.1K
Gerente de Producto
$152K

Ingeniero de Ventas
$201K
Gerente de Ingeniería de Software
$164K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Spirent Communications is Ingeniero de Ventas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
