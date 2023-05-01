Spire Global Salarios

El salario de Spire Global oscila desde $94,186 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $166,165 para un Gerente de Programa Técnico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Spire Global . Última actualización: 9/19/2025