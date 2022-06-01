Directorio de Empresas
SPINS
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

SPINS Salarios

El salario de SPINS oscila desde $54,725 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $201,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de SPINS. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Gerente de Producto
Median $120K
Analista de Datos
$54.7K
Analista Financiero
$84.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ingeniero de Software
$91.8K
Gerente de Ingeniería de Software
$201K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en SPINS es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $201,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en SPINS es $91,800.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para SPINS

Empresas Relacionadas

  • LEK
  • Genesys
  • Idexcel
  • J.D. Power
  • Propeller
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos