La compensación de Ingeniero de Software in Wroclaw Metropolitan Area en SoftServe oscila desde PLN 253K por year para L3 hasta PLN 286K por year para L4. El paquete de compensación in Wroclaw Metropolitan Area mediano por year totaliza PLN 254K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SoftServe. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN 253K
PLN 253K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 286K
PLN 286K
PLN 0
PLN 0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
