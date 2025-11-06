Directorio de Empresas
SoftServe
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Warsaw Metropolitan Area

SoftServe Ingeniero de Software Salarios en Warsaw Metropolitan Area

La compensación de Ingeniero de Software in Warsaw Metropolitan Area en SoftServe oscila desde PLN 140K por year para L2 hasta PLN 272K por year para L4. El paquete de compensación in Warsaw Metropolitan Area mediano por year totaliza PLN 265K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SoftServe. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
(Nivel de Entrada)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles de carrera en SoftServe?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero DevOps

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en SoftServe in Warsaw Metropolitan Area tiene una compensación total anual de PLN 341,152. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en SoftServe para el puesto de Ingeniero de Software in Warsaw Metropolitan Area es PLN 265,055.

