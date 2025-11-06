La compensación de Ingeniero de Software in Mexico en SoftServe oscila desde MX$710K por year para L2 hasta MX$891K por year para L3. El paquete de compensación in Mexico mediano por year totaliza MX$657K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SoftServe. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$891K
MX$891K
MX$0
MX$0
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
