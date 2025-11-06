La compensación de Analista de Negocios in Poland en SoftServe totaliza PLN 209K por year para L4. El paquete de compensación in Poland mediano por year totaliza PLN 211K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SoftServe. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L4
PLN 209K
PLN 209K
PLN 0
PLN 0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***