La compensación de Analista de Negocios in Poland en SoftServe totaliza PLN 209K por year para L4. El paquete de compensación in Poland mediano por year totaliza PLN 211K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SoftServe. Última actualización: 11/6/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L1 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L3 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L4 PLN 209K PLN 209K PLN 0 PLN 0 Ver 1 Más Niveles

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( PLN ) Base | Acciones (año) | Bono

