Softeq
  Salarios
  Analista de Negocios

  Todos los Salarios de Analista de Negocios

Softeq Analista de Negocios Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista de Negocios in Poland en Softeq totaliza PLN 221K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Softeq. Última actualización: 10/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Softeq
Business Analyst
Warsaw, MZ, Poland
Total por año
PLN 221K
Nivel
Senior
Base
PLN 221K
Stock (/yr)
PLN 0
Bono
PLN 0
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Softeq?
Block logo
+PLN 214K
Robinhood logo
+PLN 328K
Stripe logo
+PLN 73.7K
Datadog logo
+PLN 129K
Verily logo
+PLN 81.1K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Negocios en Softeq in Poland tiene una compensación total anual de PLN 306,675. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Softeq para el puesto de Analista de Negocios in Poland es PLN 221,160.

Otros Recursos