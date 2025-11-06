Directorio de Empresas
SoftBank
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Japan

SoftBank Ingeniero de Software Salarios en Japan

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Japan en SoftBank totaliza ¥5.89M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SoftBank. Última actualización: 11/6/2025

Paquete Mediano
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Total por año
¥5.89M
Nivel
L3
Base
¥3.35M
Stock (/yr)
¥0
Bono
¥2.54M
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en SoftBank?
Block logo
+¥8.64M
Robinhood logo
+¥13.25M
Stripe logo
+¥2.98M
Datadog logo
+¥5.21M
Verily logo
+¥3.28M
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en SoftBank in Japan tiene una compensación total anual de ¥14,567,298. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en SoftBank para el puesto de Ingeniero de Software in Japan es ¥3,573,168.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para SoftBank

Empresas Relacionadas

  • Palantir
  • Amplitude
  • Qualtrics
  • Medallia
  • Evercore
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos