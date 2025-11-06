Directorio de Empresas
SoftBank Ingeniero de Software Salarios en Greater Tokyo Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Tokyo Area en SoftBank totaliza ¥5.89M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SoftBank. Última actualización: 11/6/2025

Paquete Mediano
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Total por año
¥5.89M
Nivel
L3
Base
¥3.35M
Stock (/yr)
¥0
Bono
¥2.54M
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
4 Años
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en SoftBank in Greater Tokyo Area tiene una compensación total anual de ¥14,567,298. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en SoftBank para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Tokyo Area es ¥3,573,168.

