La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in India en Societe Generale oscila desde ₹6.62M por year para L3 hasta ₹6.94M por year para L6. El paquete de compensación in India mediano por year totaliza ₹5M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Societe Generale. Última actualización: 10/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹6.62M
₹4.54M
₹0
₹2.08M
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ver 3 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Unlock by Adding Your Salary!

Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Societe Generale?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Societe Generale in India tiene una compensación total anual de ₹14,020,144. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Societe Generale para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in India es ₹4,372,537.

