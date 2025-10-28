La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in India en Societe Generale oscila desde ₹6.62M por year para L3 hasta ₹6.94M por year para L6. El paquete de compensación in India mediano por year totaliza ₹5M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Societe Generale. Última actualización: 10/28/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹6.62M
₹4.54M
₹0
₹2.08M
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
