La compensación de Ingeniero de Software in India en Societe Generale oscila desde ₹1.69M por year para L1 hasta ₹2.69M por year para L7. El paquete de compensación in India mediano por year totaliza ₹1.96M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Societe Generale. Última actualización: 10/28/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
