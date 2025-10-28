Directorio de Empresas
Societe Generale
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Todos los Salarios de Diseñador de Producto

Societe Generale Diseñador de Producto Salarios

La compensación de Diseñador de Producto in France en Societe Generale totaliza €49.7K por year para L3. El paquete de compensación in France mediano por year totaliza €49.2K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Societe Generale. Última actualización: 10/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€49.7K
€49.7K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Block logo
+€50.5K
Robinhood logo
+€77.4K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.1K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
¿Cuáles son los niveles de carrera en Societe Generale?

Títulos Incluidos

Diseñador UX

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Societe Generale in France tiene una compensación total anual de €63,959. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Societe Generale para el puesto de Diseñador de Producto in France es €42,513.

Otros Recursos