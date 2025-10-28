La compensación de Analista Financiero in United States en Societe Generale totaliza $250K por year para L2. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $250K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Societe Generale. Última actualización: 10/28/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$250K
$250K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
