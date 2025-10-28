La compensación de Científico de Datos in France en Societe Generale oscila desde €41.4K por year para L1 hasta €31.2K por year para L3. El paquete de compensación in France mediano por year totaliza €44.6K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Societe Generale. Última actualización: 10/28/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
€41.4K
€38.6K
€0
€2.8K
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€31.2K
€29.5K
€0
€1.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
