La compensación de Ingeniero de Software in Greater London Area en Snap oscila desde £96.7K por year para L3 hasta £262K por year para L5. El paquete de compensación in Greater London Area mediano por year totaliza £188K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Snap. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
£96.7K
£72.6K
£20.9K
£3.2K
L4
£177K
£100K
£76.4K
£744.8
L5
£262K
£132K
£129K
£0
L6
£ --
£ --
£ --
£ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
100%
AÑO 1
En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 1 años:
100% se adquieren en el 1st-AÑO (8.33% mensual)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:
33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (2.77% mensual)
33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.77% mensual)
33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.77% mensual)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
AÑO 1
33%
AÑO 2
13%
AÑO 3
En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:
54% se adquieren en el 1st-AÑO (4.50% mensual)
33% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.75% mensual)
13% se adquieren en el 3rd-AÑO (1.08% mensual)
Monthly vesting, no 1 year cliff
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título
Ingeniero de Software Móvil
Ingeniero de Machine Learning
Ingeniero de Software Backend
Ingeniero de Software Full-Stack
Ingeniero de Redes
Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)
Ingeniero de Software de Producción
Ingeniero de Software de Seguridad
Ingeniero de Software de Realidad Virtual
Científico de Investigación