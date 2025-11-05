Directorio de Empresas
Snap
  • Salarios
  • Ventas

  • Todos los Salarios de Ventas

  • Greater London Area

Snap Ventas Salarios en Greater London Area

El paquete de compensación mediano de Ventas in Greater London Area en Snap totaliza £110K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Snap. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Snap
Account Manager
London, EN, United Kingdom
Total por año
£76.7K
Nivel
L4
Base
£67.3K
Stock (/yr)
£9.4K
Bono
£0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
8 Años
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

100%

AÑO 1

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 1 años:

  • 100% se adquieren en el 1st-AÑO (8.33% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (2.77% mensual)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.77% mensual)

  • 33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.77% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

AÑO 1

33%

AÑO 2

13%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 54% se adquieren en el 1st-AÑO (4.50% mensual)

  • 33% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.75% mensual)

  • 13% se adquieren en el 3rd-AÑO (1.08% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Títulos Incluidos

Ejecutivo de Cuenta

Gerente de Cuenta

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en Snap in Greater London Area tiene una compensación total anual de £202,156. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Snap para el puesto de Ventas in Greater London Area es £76,718.

