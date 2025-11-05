La compensación de Gerente de Producto in Greater London Area en Snap oscila desde £171K por year para L4 hasta £325K por year para L6. El paquete de compensación in Greater London Area mediano por year totaliza £189K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Snap. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£171K
£115K
£46.2K
£9.8K
L5
£ --
£ --
£ --
£ --
L6
£325K
£159K
£147K
£19.2K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
100%
AÑO 1
En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 1 años:
100% se adquieren en el 1st-AÑO (8.33% mensual)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:
33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (2.77% mensual)
33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.77% mensual)
33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.77% mensual)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
AÑO 1
33%
AÑO 2
13%
AÑO 3
En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:
54% se adquieren en el 1st-AÑO (4.50% mensual)
33% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.75% mensual)
13% se adquieren en el 3rd-AÑO (1.08% mensual)
Monthly vesting, no 1 year cliff