La compensación de Ingeniero de Software in Pittsburgh Area en Smith+Nephew totaliza $126K por year para Software Engineer 2. El paquete de compensación in Pittsburgh Area mediano por year totaliza $125K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Smith+Nephew. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
