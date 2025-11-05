Directorio de Empresas
Smartsheet
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

  • Greater Seattle Area

Smartsheet Gerente de Ingeniería de Software Salarios en Greater Seattle Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in Greater Seattle Area en Smartsheet totaliza $365K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Smartsheet. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
Smartsheet
Engineering Manager
Bellevue, WA
Total por año
$365K
Nivel
L6
Base
$210K
Stock (/yr)
$120K
Bono
$35K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
21 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Smartsheet?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Smartsheet, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

34%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Smartsheet, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33% se adquieren en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquieren en el 2nd-AÑO (8.25% trimestral)

  • 34% se adquieren en el 3rd-AÑO (8.50% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Smartsheet in Greater Seattle Area tiene una compensación total anual de $468,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Smartsheet para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Greater Seattle Area es $350,000.

