Sleep Number Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in United States en Sleep Number oscila desde $161K hasta $229K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sleep Number. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio $184K - $216K United States Rango Común Rango Posible $161K $184K $216K $229K Rango Común Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 33 % AÑO 1 33 % AÑO 2 33 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Sleep Number, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años: 33 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 33.00 % anual )

33 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 33.00 % anual )

33 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 33.00 % anual )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Sleep Number ?

