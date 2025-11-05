Directorio de Empresas
Slalom Build
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Toronto Area

Slalom Build Ingeniero de Software Salarios en Greater Toronto Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Toronto Area en Slalom Build oscila desde CA$99K por year para Engineer hasta CA$129K por year para Senior Engineer. El paquete de compensación in Greater Toronto Area mediano por year totaliza CA$108K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Slalom Build. Última actualización: 11/5/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Engineer
(Nivel de Entrada)
CA$99K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles de carrera en Slalom Build?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Slalom Build in Greater Toronto Area tiene una compensación total anual de CA$128,726. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Slalom Build para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Toronto Area es CA$104,221.

