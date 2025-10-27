Directorio de Empresas
SIX
SIX Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Switzerland en SIX totaliza CHF 117K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SIX. Última actualización: 10/27/2025

Paquete Mediano
company icon
SIX
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Total por año
CHF 117K
Nivel
Software Engineer
Base
CHF 112K
Stock (/yr)
CHF 0
Bono
CHF 4.5K
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en SIX?
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en SIX in Switzerland tiene una compensación total anual de CHF 146,006. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en SIX para el puesto de Ingeniero de Software in Switzerland es CHF 118,656.

Otros Recursos