El paquete de compensación mediano de Analista de Ciberseguridad en SIX totaliza CHF 85.2K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SIX. Última actualización: 10/27/2025

Paquete Mediano
company icon
SIX
Cyber Security Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Total por año
CHF 85.2K
Nivel
hidden
Base
CHF 80.9K
Stock (/yr)
CHF 0
Bono
CHF 4.3K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
5-10 Años
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Ciberseguridad en SIX tiene una compensación total anual de CHF 136,143. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en SIX para el puesto de Analista de Ciberseguridad es CHF 85,193.

