Silicon Labs Salarios

El salario de Silicon Labs oscila desde $50,868 en compensación total por año para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango bajo hasta $301,500 para un Gerente de Programa Técnico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Silicon Labs . Última actualización: 8/30/2025