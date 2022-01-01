Directorio de Empresas
Silicon Labs
Silicon Labs Salarios

El salario de Silicon Labs oscila desde $50,868 en compensación total por año para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango bajo hasta $301,500 para un Gerente de Programa Técnico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Silicon Labs. Última actualización: 8/30/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $135K
Ingeniero de Hardware
Median $150K

Ingeniero ASIC

Desarrollo de Negocios
$194K

Tecnólogo de la Información (TI)
$94.5K
Diseñador de Producto
$89.7K
Gerente de Producto
$146K
Gerente de Proyecto
$221K
Ventas
$102K
Analista de Ciberseguridad
$165K
Gerente de Ingeniería de Software
$50.9K
Gerente de Programa Técnico
$302K
Cronograma de Derechos Adquiridos

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Silicon Labs, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33% se adquieren en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Silicon Labs es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $301,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Silicon Labs es $145,725.

