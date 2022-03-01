Directorio de Empresas
Shopmonkey
Shopmonkey Salarios

El salario de Shopmonkey oscila desde $120,600 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $299,088 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Shopmonkey. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Operaciones de Negocio
$176K
Diseñador de Producto
$121K
Ventas
$141K

Ingeniero de Software
$145K
Gerente de Ingeniería de Software
$299K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Shopmonkey es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $299,088. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Shopmonkey es $145,270.

