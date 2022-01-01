Directorio de Empresas
Shopee
Shopee Salarios

El salario de Shopee oscila desde $13,594 en compensación total por año para un Desarrollo de Negocios en el rango bajo hasta $231,746 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Shopee. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero de Confiabilidad del Sitio

Ingeniero de IA

Gerente de Producto
Median $74.9K
Analista de Datos
Median $57K

Analista de Negocios
Median $75.8K
Desarrollo de Negocios
Median $13.6K
Científico de Datos
Median $91.2K
Diseñador de Producto
Median $49.1K
Gerente de Programa Técnico
Median $74.8K

Gerente de Proyecto Técnico

Recursos Humanos
Median $54.8K
Analista Financiero
Median $60K
Marketing
Median $44.5K
Gerente de Proyecto
Median $38.7K
Reclutador
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Contador
$49.8K
Operaciones de Negocio
$46.9K
Gerente de Operaciones de Negocio
$44.7K
Ingeniero Geólogo
$174K
Diseñador Gráfico
$71.2K
Tecnólogo de la Información (TI)
$44.2K
Legal
$98K
Ventas
$41.3K
Gerente de Ingeniería de Software
$225K
Investigador UX
$102K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Shopee, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Shopee es Ingeniero de Software at the Senior Expert Software Engineer level con una compensación total anual de $231,746. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Shopee es $70,340.

