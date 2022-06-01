Directorio de Empresas
SHL
SHL Salarios

El salario de SHL oscila desde $17,555 en compensación total por año para un Ingeniero de Software in India en el rango bajo hasta $248,750 para un Marketing in United States en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de SHL. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $17.6K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $60.7K
Marketing
$249K

Gerente de Producto
$47.7K
Ventas
$42.3K
Preguntas Frecuentes

A remuneração total anual mediana relatada na SHL é $47,739.

