Shipwell Salarios

El salario de Shipwell oscila desde $96,900 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $201,000 para un Gerente de Ciencia de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Shipwell. Última actualización: 9/18/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $115K

Ingeniero de Software Backend

Éxito del Cliente
$102K
Gerente de Ciencia de Datos
$201K

Diseñador de Producto
$96.9K
Gerente de Ingeniería de Software
$161K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Shipwell es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $201,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Shipwell es $115,000.

