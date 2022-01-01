Directorio de Empresas
Shipt
Shipt Salarios

El salario de Shipt oscila desde $41,078 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $362,875 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Shipt. Última actualización: 9/18/2025

$160K

Ingeniero de Software
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Ingeniero de Software Backend

Científico de Datos
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Gerente de Producto
Median $147K

Diseñador de Producto
Median $110K

Diseñador UX

Gerente de Ingeniería de Software
Median $195K
Contador
$128K
Analista de Negocios
$76.9K
Servicio al Cliente
$41.1K
Tecnólogo de la Información (TI)
Median $88.2K
Gerente de Diseño de Producto
$201K
Gerente de Programa
$167K
Analista de Ciberseguridad
Median $170K
Arquitecto de Soluciones
$99.1K
Gerente de Programa Técnico
$121K
Investigador UX
$162K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Shipt es Científico de Datos at the L5 level con una compensación total anual de $362,875. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Shipt es $152,898.

