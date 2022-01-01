Shield AI Salarios

El salario de Shield AI oscila desde $100,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Hardware en el rango bajo hasta $391,950 para un Gerente de Operaciones de Negocio en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Shield AI . Última actualización: 10/14/2025