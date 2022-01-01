Directorio de Empresas
Shield AI
Shield AI Salarios

El salario de Shield AI oscila desde $100,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Hardware en el rango bajo hasta $391,950 para un Gerente de Operaciones de Negocio en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Shield AI. Última actualización: 10/14/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Ingeniero de Hardware
Median $100K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $289K

Ingeniero Aeroespacial
$166K
Gerente de Operaciones de Negocio
$392K
Desarrollo de Negocios
$130K
Científico de Datos
$382K
Ingeniero Mecánico
$105K
Gerente de Producto
$182K
Reclutador
$161K
Gerente de Programa Técnico
$182K
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Shield AI, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Shield AI es Gerente de Operaciones de Negocio at the Common Range Average level con una compensación total anual de $391,950. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Shield AI es $165,408.

Otros Recursos