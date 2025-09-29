Directorio de Empresas
SES Satellites
  Salarios
  Ingeniero de Software

  Todos los Salarios de Ingeniero de Software

SES Satellites Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en SES Satellites totaliza $111K por year para 9. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $127K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SES Satellites. Última actualización: 9/29/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
8
Junior Engineer(Nivel de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
9
Engineer
$111K
$105K
$0
$6K
10
$ --
$ --
$ --
$ --
11
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles de carrera en SES Satellites?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en SES Satellites in United States tiene una compensación total anual de $194,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en SES Satellites para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $120,000.

