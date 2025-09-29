La compensación de Ingeniero de Software in United States en SES Satellites totaliza $111K por year para 9. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $127K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SES Satellites. Última actualización: 9/29/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
8
$ --
$ --
$ --
$ --
9
$111K
$105K
$0
$6K
10
$ --
$ --
$ --
$ --
11
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
