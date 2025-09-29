Directorio de Empresas
ServiceNow
ServiceNow Gerente de Diseño de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Diseño de Producto in India en ServiceNow totaliza ₹12.11M por year para IC5. El paquete de compensación in India mediano por year totaliza ₹11.39M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ServiceNow. Última actualización: 9/29/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
IC1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
IC2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
IC3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
IC4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En ServiceNow, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Diseño de Producto en ServiceNow in India tiene una compensación total anual de ₹21,388,815. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ServiceNow para el puesto de Gerente de Diseño de Producto in India es ₹12,616,053.

