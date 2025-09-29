Directorio de Empresas
ServiceNow
ServiceNow Contador Salarios

La compensación total promedio de Contador in United States en ServiceNow oscila desde $99.6K hasta $142K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ServiceNow. Última actualización: 9/29/2025

Compensación Total Promedio

$113K - $128K
United States
Rango Común
Rango Posible
$99.6K$113K$128K$142K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En ServiceNow, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Títulos Incluidos

Technical Accountant

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Contador en ServiceNow in United States tiene una compensación total anual de $141,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ServiceNow para el puesto de Contador in United States es $99,600.

Otros Recursos