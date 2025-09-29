Directorio de Empresas
Service Management Group
Service Management Group Recursos Humanos Salarios

La compensación total promedio de Recursos Humanos in United Arab Emirates en Service Management Group oscila desde AED 54.9K hasta AED 76.7K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Service Management Group. Última actualización: 9/29/2025

Compensación Total Promedio

AED 59.5K - AED 72.1K
United Arab Emirates
Rango Común
Rango Posible
AED 54.9KAED 59.5KAED 72.1KAED 76.7K
Rango Común
Rango Posible

AED 588K

¿Cuáles son los niveles de carrera en Service Management Group?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Recursos Humanos en Service Management Group in United Arab Emirates tiene una compensación total anual de AED 76,692. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Service Management Group para el puesto de Recursos Humanos in United Arab Emirates es AED 54,875.

Otros Recursos