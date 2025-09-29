Directorio de Empresas
Servian
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

Servian Arquitecto de Soluciones Salarios

El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in Australia en Servian totaliza A$156K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Servian. Última actualización: 9/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Servian
Senior Consultant
Melbourne, VI, Australia
Total por año
A$156K
Nivel
L3
Base
A$156K
Stock (/yr)
A$0
Bono
A$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
11 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Servian?

A$249K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de A$46.7K+ (a veces A$467K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Arquitecto de Soluciones ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Arquitecto de Soluciones sa Servian in Australia ay may taunang kabuuang bayad na A$220,929. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Servian para sa Arquitecto de Soluciones role in Australia ay A$155,700.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Servian

Empresas Relacionadas

  • SwissBorg
  • Culture Amp
  • Brillio
  • RBA
  • Optym
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos