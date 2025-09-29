Directorio de Empresas
Serpro
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Serpro Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Brazil en Serpro totaliza R$139K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Serpro. Última actualización: 9/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Serpro
Software Engineer
Brasilia, DF, Brazil
Total por año
R$139K
Nivel
Senior
Base
R$139K
Stock (/yr)
R$0
Bono
R$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Serpro?

R$889K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de R$167K+ (a veces R$1.67M+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Serpro in Brazil sits at a yearly total compensation of R$269,056. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Serpro for the Ingeniero de Software role in Brazil is R$148,310.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Serpro

Empresas Relacionadas

  • Uber
  • Stripe
  • Snap
  • Square
  • Roblox
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos