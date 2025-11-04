Directorio de Empresas
Sendbird
Sendbird Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ventas in India en Sendbird oscila desde ₹5.73M hasta ₹8.17M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sendbird. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio

₹6.56M - ₹7.68M
India
Rango Común
Rango Posible
₹5.73M₹6.56M₹7.68M₹8.17M
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Sendbird, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en Sendbird in India tiene una compensación total anual de ₹8,168,741. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sendbird para el puesto de Ventas in India es ₹5,725,100.

Otros Recursos