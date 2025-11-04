Sendbird Tecnólogo de la Información (TI) Salarios

La compensación total promedio de Tecnólogo de la Información (TI) en Sendbird oscila desde ₩41.81M hasta ₩57.06M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sendbird. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio ₩44.77M - ₩54.11M Korea, South Rango Común Rango Posible ₩41.81M ₩44.77M ₩54.11M ₩57.06M Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Tecnólogo de la Información (TI) envíos en Sendbird para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

+ ₩82.28M + ₩126.26M + ₩28.37M + ₩49.65M + ₩31.21M Don't get lowballed

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 En Sendbird, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Sendbird ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Tecnólogo de la Información (TI) ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.