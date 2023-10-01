Directorio de Empresas
Semgrep
    Semgrep is an open source tool that helps identify bugs, vulnerabilities, and code standard violations in software. It performs static analysis and can be used to analyze third-party dependencies.

    https://semgrep.dev
    2017
    150
    $10M-$50M
