Selina
Selina Salarios

El salario de Selina oscila desde $16,318 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el rango bajo hasta $149,250 para un Marketing en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Selina. Última actualización: 10/25/2025

Recursos Humanos
$16.3K
Marketing
$149K
Gerente de Producto
$86.5K

Ingeniero de Software
$69.7K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Selina es Marketing at the Common Range Average level con una compensación total anual de $149,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Selina es $78,070.

