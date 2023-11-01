Directorio de Empresas
Selina
    • Acerca de

    Selina is a hospitality brand that provides beautifully designed accommodation with coworking, recreation, wellness, and local experiences for Millennial and Gen Z travelers.

    http://selina.com
    Sitio Web
    2014
    Año de Fundación
    2,500
    # de Empleados
    $500M-$1B
    Ingresos Estimados
    Sede Central

    Empleos Destacados

      No se encontraron empleos destacados para Selina

