La compensación total promedio de Científico de Datos in Hong Kong (SAR) en Segantii Capital Management oscila desde HK$41.7K hasta HK$57.1K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Segantii Capital Management. Última actualización: 11/4/2025
Compensación Total Promedio
Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!